Oggi i funerali di Daniele, il bimbo di 7 anni ucciso dal padre: è lutto cittadino Oggi 7 gennaio è il giorno dei funerali del piccolo Daniele, il bimbo di 7 anni ucciso dal padre Davide Paitoni la sera del primo gennaio. A Gazzada Schianno e Morazzone è lutto cittadino.

A cura di Giorgia Venturini

È il giorno dell'ultimo saluto al piccolo Daniele, il bimbo di 7 anni ucciso dal padre la sera del primo gennaio con una coltellata alla gola prima di essere chiuso in un armadio. I funerali sono in programma oggi pomeriggio alle 14.30 all'oratorio di San Luigi Schianno, in provincia di Varese, che il piccolo frequentava. Per tutto il paese di Gazzada Schianno e Morazzone è lutto cittadino: le bandiere saranno a mezz'asta e verrà rispettato un minuto di silenzio.

I funerali dopo gli esiti dell'autopsia

Il via libera per i funerali è avvenuto dopo l'autopsia eseguito sul corpo del piccolo. I medici legali hanno confermato che il padre, il 40enne Davide Paitoni che ora si trova in carcere dopo aver tentato la fuga durata però poche ore, ha prima inserito uno straccio in gola al figlio chiudendoli poi la gola con del nastro adesivo per evitare che urlasse e poi gli ha tagliato la gola con un unico fendente. Il suo cadavere è stato poi nascosto nell'armadio. "Davide Paitoni ha ucciso il figlio in modo spregevole", scriverà anche il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere poco dopo l'interrogatorio di convalida in cui il 40enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo, che era già ai domiciliari per aver cercato di uccidere un ex collega lo scorso novembre, dovrà anche rispondere di un altro tentato omicidio: dopo aver ucciso il piccolo infatti si è presentato a casa dei suoceri e in strada ha cercato di accoltellare la donna che fortunatamente è riuscita a salvarsi. Poi Paitoni ha tentato di raggiungere forse la Svizzera, ma la sua fuga si è fermata a pochi chilometri dal confine quando è stato fermato e arrestato dai carabinieri.

L'ultimo saluto dei suoi animatori

Ora tutta Italia piangerà il piccolo Daniele. "Hai avuto la capacità di farti volere bene da tutti noi, hai conquistato per sempre i nostri cuori", hanno voluto ricordarlo così, con un post Facebook, i suoi animatori. "Perché con quegli occhioni scuri e il tuo dolce sorriso, la tua simpatia, il tuo essere spiritoso e divertente, inarrestabile come un uragano ma al tempo stesso dolce come le merende che mangiavamo insieme in oratorio, hai avuto la capacità di farti voler bene da tutti noi, hai conquistato per sempre i nostri cuori. Ti vogliamo bene! Ci mancherai! Ciao Dani". Attese tante persone nel pomeriggio per dare l'ultimo saluto al piccolo.