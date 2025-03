video suggerito

Un incendio distrugge il tetto di un palazzo nel Milanese: sei mezzi dei vigili del fuoco in azione Ieri sera, domenica 23 marzo, è divampato un incendio sul tetto di una palazzina sul Sempione a San Vittore Olona, poco distante da Milano. Sul posto, sono intervenute sei camionette dei vigili del fuoco.

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, domenica 23 marzo, è divampato un incendio sul tetto di una palazzina sul Sempione a San Vittore Olona, poco distante da Milano. Sul posto, sei camionette dei vigili del fuoco.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, non sembrano esserci stati né feriti né intossicati dall'incendio: prima qualche scintilla, poi le fiamme, infine, la colonna di fumo visibile a parecchi chilometri di distanza, fino alla vicina Legnano. A intervenire sul luogo dell'incidente, sei mezzi dei vigili del fuoco: due del distaccamento di Legnano, due dei volontari di Inveruno e due mezzi di Rho. Secondo quanto appreso, le operazioni si sarebbero protratte per diverse ore e sarebbero state ancora in corso alle ore 20:00 di ieri sera.

A causa dell'incendio e per permettere il lavoro dei vigili del fuoco è stata occupata parte della carreggiata della statale del Sempione, operazione che avrebbe causato diversi disagi alla viabilità lungo la Strada statale 33. Rimangono però ignote, almeno per il momento, le cause che avrebbero fatto scatenare il rogo nell'abitazione di San Vittore Olona. Proprio per questo motivo, sul posto sarebbero arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e quindi far luce sull'accaduto. Accertamenti che sarebbero ancora in corso, proprio in queste ore, da parte dei carabinieri.