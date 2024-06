video suggerito

Un furgone con 5 persone a bordo esce fuori strada e si ribalta in un canale d'acqua: l'incidente nel Mantovano Un furgone a Sustinente, in provincia di Mantova, è uscito fuori strada andando a ribaltarsi in un canale con 40 centimetri d'acqua: le cinque persone a bordo sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per cinque persone a bordo di un furgone a Sustinente, in provincia di Mantova. Stando alle prime informazioni di Areu, il mezzo verso le 13 di oggi giovedì 27 giugno stava percorrendo via Fornace Cabasse quando è uscito di strada andando a ribaltarsi in un canale con circa 40 centimetri di acqua.

Le cinque persone a bordo sono state immediatamente soccorse dai sanitari arrivati in codice rosso con due elicotteri, due automediche e tre ambulanze. Tutti e cinque sono stati poi trasferiti in codice giallo in diversi ospedali della zona. Hanno quasi tutti riportato vari traumi a casa del ribaltamento del furgone. Si trovano ora ricoverati per tutte le cure e accertamenti del caso all'ospedale di Cremona, Brescia e Mantova: nei primi due ospedali è stato possibile il trasferimento grazie all'elisoccorso.

Intanto sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che sono ora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: al momento non risultano altre macchine coinvolte.