"Un forte boato e poi le fiamme": scoppia un incendio nelle case popolari di Milano Verso le 14 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Voltri angolo Lago di Nemi a Milano per un incendio scoppiato in un edificio di case popolari: "Un forte boato poi le fiamme", racconta il consigliere di zona 6 Omar Praticò su Facebook.

A cura di Giorgia Venturini

Un incendio è scoppiato in un edificio di case popolari in via Voltri angolo Lago di Nemi a Milano. Tutto è accaduto verso le 14 e ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco del Comando di via Messina. Tutto il palazzo di tre piani è stato in poco tempo evacuato e le fiamme sono state spente poco dopo. Al momento risultano tre persone lievemente intossicare a causa dell'inalazione dei fumi.

Dalle prime informazioni il fuoco risulta essere divampato dalle cantine. A spiegare cosa è successo è anche il consigliere di zona 6 Omar Praticò in un post su Facebook: "Un incendio è divampato nelle cantine di via Voltri che danno su via Lago di Nemi. Un forte boato come riportato da più inquilini verso le ore 13 è stato udito e da lì a poco le fiamme. In questo momento l'incendio è stato circoscritto e sono ancora in corso le opere di messa in sicurezza e di spegnimento totale. Le cause sono ancora tutte da accertare. Attenzione strada chiusa da Piazza Miani verso via Voltri e da via rudinì verso via Voltri".

Si è subito provveduto alle operazioni di messa in sicurezza: solo dopo il via libera dei tecnici i condomini potranno rientrare nelle rispettive abitazioni.