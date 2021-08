Un campo con migliaia di girasoli a Terno d’Isola: ultimi giorni per raccoglierli e portarli a casa A Terno d’Isola, in provincia di Bergamo e a pochi chilometri da Milano, sorge Tulipania: un campo di fiori in modalità “u pick” in cui dallo scorso 14 agosto è possibile raccogliere e portare a casa bellissimi girasoli di diverse varietà. Il campo resterà aperto ancora per qualche giorno: ecco come raggiungerlo e come funziona.

A cura di Francesco Loiacono

Un campo con migliaia di girasoli a pochi chilometri da Milano. Si trova a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, ed è una bella idea per trascorrere immersi nella natura questi ultimi giorni di agosto e, per alcuni, anche di vacanza. L'iniziativa è degli ideatori di Tulipania, un campo in cui vengono coltivati, a seconda delle stagioni, fiori come tulipani e narcisi (in primavera), zucche (in autunno) e anche appunto girasoli nel periodo estivo. Dal 14 agosto, vigilia di Ferragosto, nel campo che si trova via Marco Biagi 95 chi vuole può recarsi liberamente, senza prenotazione né ticket di ingresso, e raccogliere le tante varietà di girasoli piantate: "Un esperimento iniziato proprio quest'anno", spiegano gli organizzatori a Fanpage.it.

Come funziona il campo di girasoli u pick

Il campo è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20 e funziona come gli altri campi "u pick" sorti in questi anni in Italia: in sostanza i visitatori possono scegliersi i fiori che più preferiscono e raccoglierli, pagando poi una cifra per ogni fiore raccolto. Nel caso del campo di girasoli, un fiore piccolo costa 1 euro e uno grande 3 euro. I soldi – e questa è una delle caratteristiche dell'iniziativa – vengono lasciati dai visitatori in una cassettina all'ingresso, senza che vi siano persone a controllare: si confida nella civiltà e nell'educazione dei visitatori che fino ad ora, come hanno sottolineato gli organizzatori, non sono affatto mancate: "Siamo molto contenti per quest'aspetto", spiegano soddisfatti.

Il campo resterà aperto ancora per qualche giorno

Il periodo di apertura del campo dipende ovviamente dal ritmo della natura: il momento clou della fioritura dei girasoli è già passato, ma restano comunque diversi fiori da cogliere e si ipotizza che almeno per questa settimana il campo resterà aperto. Il consiglio è di recarsi al campo alle prime ore della mattinata, dalle 7 alle 9.30: in loco, anche se si è all'aperto, è d'obbligo mantenere il distanziamento di almeno un metro dagli altri visitatori.