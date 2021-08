Cremona, manda gli ultimi messaggi e poi scompare: trovato dopo giorni morto in un campo Aveva inviato gli ultimi messaggi lo scorso weekend alla fidanzata e ad alcuni conoscenti prima di scomparire. Oggi mercoledì 4 agosto il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato trovato in un campo nel Cremonese a pochi passi dalla sua auto. Secondo le prime informazioni il 40enne è morto da alcuni giorni.

A cura di Giorgia Venturini

Lo cercavano da domenica scorsa, oggi mercoledì 4 agosto il suo corpo senza vita è stato trovato in un campo nel Cremonese. Così è stato scoperto il cadavere di un uomo di 40 anni di Cremona e originario di Casalmaggiore: da quanto riporta Cremona Oggi era appena uscito da un percorso riabilitativo nella comunità di recupero gestita dalla Cooperativa di Bessimo. Secondo le prime informazioni il 40enne era morto da alcuni giorni: è stato trovato, grazie all'aiuto di un drone, in un campo della cascina Fedrizze a pochi chilometri dalla sua macchina ritrovata ieri.

I messaggi inviati dall'uomo il giorno precedente

Le ricerche domenica sono scattate dopo che la fidanzata del 40enne ha dato l'allarme: lei e altri conoscenti si sono spaventati e hanno riferito ai carabinieri di Verolanuova di aver ricevuto dei strani messaggi che facevano intendere che l'uomo di sarebbe suicidato. Gli investigatori infatti stanno seguendo questa pista, mentre per ora è escluso l'omicidio. Altra ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l'uomo è rimasto vittima di un malore: a dare tutte le certezze del caso sarà l'autopsia.

Trovato il cadavere di una persona in un canale alle porte di Milano

Altra tragica scoperta nel pomeriggio di ieri martedì 3 agosto in un canale artificiale che costeggia i comuni di Casorezzo, Ossona e Santo Stefano Ticino, alle porte di Milano. Nell'acqua è stato trovato il corpo senza vita di una persona: i primi a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il cadavere mentre stavano facendo una passeggiata lungo la roggia. Stando alle prime informazioni riportate su Milano Today, i passanti hanno notato il corpo verso le 15.30 e immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e i medici e paramedici del 118. Non solo, è stato allertato anche un elisoccorso e gli agenti della polizia locale dei tre comuni coinvolti. Nel frattempo il corpo è stato spostato dalla corrente lungo il canale fino proprio al comune di Santo Stefano Ticino. Qui i sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato dopo pochi minuti di ricerca. Al momento non è ancora nota l'identità della vittima.