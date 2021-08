Tragedia a Santo Stefano Ticino, trovato un cadavere in un canale: a dare l’allarme alcuni passanti Oggi martedì 3 agosto è stato trovato un cadavere in un canale artificiale che costeggia i comuni di Casorezzo, Ossona e Santo Stefano Ticino, alle porte di Milano. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che stavano passeggiando lungo la roggia. Subito sono scattati i soccorsi. Ora sono in corso gli accertamenti di identificazione.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nel pomeriggio di oggi martedì 3 agosto in un canale artificiale che costeggia i comuni di Casorezzo, Ossona e Santo Stefano Ticino, alle porte di Milano. Nell'acqua è stato trovato il corpo senza vita di una persona: i primi a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il cadavere mentre stavano facendo una passeggiata lungo la roggia.

Inutili i soccorsi

Stando alle prime informazioni riportate su Milano Today, i passanti hanno notato il corpo verso le 15.30 e immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e i medici e paramedici del 118. Non solo, è stato allertato anche un elisoccorso e gli agenti della polizia locale dei tre comuni coinvolti. Nel frattempo il corpo è stato spostato dalla corrente lungo il canale fino proprio al comune di Santo Stefano Ticino. Qui i sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato dopo pochi minuti di ricerca. Al momento non è ancora nota l'identità della vittima: dalle prime informazioni non è stato ancora reso noto se si tratta di una donna o di un uomo. Saranno le indagini della polizia a fornire le prime informazioni nelle prossime ore.

Cadavere di una donna trovato in una canale a Parabiago

Solo lo scorso 16 luglio a Parabiago, comune della provincia Nord-Ovest di Milano, era stato trovato il cadavere di una donna nelle acque del canale Villoresi, all'altezza della frazione di Villastanza. Anche in questo caso a notare il corpo, che galleggiava a pelo d'acqua, sono stati alcuni passanti, che hanno subito dato l'allarme. Sul posto, attorno alle 8.30 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Legnano e gli agenti della polizia locale di Parabiago. Il corpo ormai senza vita della donna è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: è stato portato a riva ma per la donna non c'era ormai più niente da fare.