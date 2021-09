Macabra scoperta a Vilminore di Scalve: passante trova il cadavere di un uomo nel bosco Il cadavere di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi in un bosco di Vilminore di Scalve, in provincia di Bergamo. A fare la macabra scoperta è stato un passante che stava transitando vicino a una zona impervia. La vittima è un uomo di circa 70 anni di età: sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire cosa sia successo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 settembre, in un bosco vicino a Vilminore di Scalve, piccolo comune montano in provincia di Bergamo. A fare la macabra scoperta, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza a Fanpage.it, è stato un passante. Chi ha fatto la segnalazione al 112 si trovava nella frazione Nona in via Manina, all'altezza dell'acquedotto: pochi minuti dopo le 14 ha chiamato riferendo della presenza di una persona incosciente nel bosco, facendo scattare i soccorsi.

Il cadavere appartiene a un uomo di circa 70 anni: indagano i carabinieri

Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118 in codice rosso, oltre ai tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Per l'uomo però non c'era ormai più niente da fare se non constatarne il decesso, che non si sa a quando risalga. Della vittima non sono state al momento comunicate le generalità: si sa solo che si tratta di un uomo di circa 70 anni di età. Non si conoscono neanche le cause del decesso, sulle quali adesso indagheranno i carabinieri. Tutte le ipotesi restano valide: da quella di un malore a una caduta sul terreno impervio sul quale è stata ritrovata la vittima, ma resta in piedi al momento anche l'ipotesi di una morte violenta: saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire i contorni della vicenda.