video suggerito

Un camion ha tranciato i cavi del tram in centro a Milano: ritardi e traffico bloccato in città Oggi, sabato 1 marzo, un camion ha tranciato i cavi elettrici della linea del tram 15 con il proprio braccio meccanico. L’incidente ha creato un blocco del traffico nel pieno centro di Milano e diversi ritardi sulle linee di superficie Atm. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, sabato 1 marzo, un camion ha tranciato i cavi elettrici della linea del tram 15, in Corso Italia all'incrocio con Santa Sofia, con il proprio braccio meccanico. L’incidente ha creato un blocco del traffico nel pieno centro di Milano e diversi ritardi sulle linee di superficie Atm.

Secondo le prime ricostruzioni disponibili, questa mattina un camion avrebbe involontariamente agganciato con il braccio meccanico che era caricato sopra un camioncino, i cavi elettrici della linea tranviaria n. 15 in Corso Italia. Sul posto, poco dopo le ore 9:00 sarebbero intervenuti i vigili del fuoco del comando cittadino in assistenza agli addetti di Atm, l'Azienda dei Trasporti Milanesi.

Sin da subito, l'incidente ha provocato disagi diffusi alla mobilità milanese per tutto il proseguo della giornata, creando una congestione del traffico e una serie di ritardi che hanno riguardato tutte le linee tramviarie e dei bus collegate a quella danneggiata. In seguito all'accaduto, i vigili del fuoco hanno comunicano che il ritorno alla normalità è previsto non prima di questa sera.

Successivamente, Atm ha fatto anche sapere che il tram 15 non farà servizio tra Castelbarco e il capolinea, situato in piazza Duomo, mentre la linea filobus numero 94 devierà e salterà le fermate tra De Amicis e Sforza Policlinico in entrambe le direzioni della linea. Al momento gli operatori sono ancora al lavoro per riparare il danno provocato dall'incidente.