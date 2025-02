Un camion distrugge una colonnina di Gpl sull’autostrada A9, fuga di gas: area evacuata per rischio esplosione

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, mercoledì 26 febbraio, si è verificato un grave incidente lungo l’autostrada A9. Un camion ha divelto una colonnina di distribuzione di Gpl durante una manovra di sosta provocando una massiccia fuoriuscita di gas. L'area di servizio Lario Ovest è stata evacuata per rischio esplosione.

Secondo le prime ricostruzioni disponibili, l'urto si sarebbe verificato poco prima delle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, sembra che, in seguito all'allarme, i vigili del fuoco e polizia stradale siano intervenuti nell'area di servizio situata lungo l'autostrada A9 alle ore 7:45. Un volta in loco, le forze dell'ordine avrebbero quindi evacuato l'intera area attivando il sistema di sicurezza per garantire l’incolumità delle persone presenti. Dopo che il camion aveva urtato la colonnina di distribuzione di Gpl si era infatti verificata un'ingente fuoriuscita di gas potenzialmente in grado di provocare eventuali esplosioni nell'area circostante.

Dopo aver messo in sicurezza l'area di servizio, il comando dei vigili del fuoco di Como ha quindi effettuato i rilievi strumentali con l'obiettivo di monitorare la dispersione del gas e contemporaneamente si è messo all'opera per effettuare delle ispezioni su tombini e nicchie circostanti per escludere accumuli pericolosi. Fortunatamente, non si sono registrati feriti in seguito all'incidente. L’area di sosta e rifornimento resterà chiusa al traffico, con le operazioni di messa in sicurezza ancora in corso per eliminare ogni eventuale rischio residuo.