Esplode una bombola di gas in un campeggio nel Bresciano: ferita e ustionata una turista In seguito all'esplosione di una bombola di gas, una turista di 67 anni è rimasta ferita e ustionata in un campeggio di Marone, in provincia di Brescia, questa mattina. Subito dopo l'accaduto, la donna è stata portata d'urgenza in ospedale.

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, una turista di 67 anni è rimasta ferita e ustionata in un campeggio di Marone, in provincia di Brescia. In seguito all’esplosione di una bombola di gas, la donna è stata portata in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'esplosione si sarebbe verificata intorno alle ore 7:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del campeggio alle ore 7:09 a bordo di due ambulanze e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Chiari e i vigili del fuoco di Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto al Camping Breda in via Cristini di Marone, nel Bresciano. Nell'esplosione della bombola di gas, sarebbe rimasta ferita e ustionata una turista tedesca di 67 anni. In seguito alla detonazione, verificatasi in un edificio adibito a dependance, la struttura sarebbe crollata e la fiammata che ne è conseguita avrebbe innescato un incendio sul tetto di una costruzione attigua. Da una parete si sarebbero così staccati dei calcinacci che avrebbero poi colpito la turista, la quale ha riportato alcune lesioni alla testa ed è stata trasportata in ospedale a Brescia dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto in codice giallo. Secondo le prime informazioni disponibili, la donna non sarebbe però in pericolo di vita. Nel mentre, i vigili del fuoco sarebbero riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza le bombole e, al momento, i carabinieri starebbero indagando per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.