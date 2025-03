Un grosso incendio devasta un’azienda di smaltimento rifiuti di Buccinasco: traffico bloccato sulla tangenziale di Milano

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di oggi, lunedì 17 marzo, è scoppiato un grosso incendio all'interno di un'azienda di smaltimento rifiuti di Buccinasco, a pochi chilometri dalla città di Milano. La colonna di fumo generata dalle fiamme era ben visibile anche della Tangenziale Ovest del capoluogo lombardo e, per questo motivo, il traffico è rimasto rallentato in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle ore 4:00 di questa mattina. Dunque, ormai da ore, le fiamme stanno devastato il sito di stoccaggio rifiuti gestito dall'azienda Resmal (parte del gruppo A2A) situata in via Alessandro Volta, all'altezza del civico numero 14, di Buccinasco (Milano). Sul posto sono intervenuti ben sei mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Milano che da ore sono in azione per sedare l'incendio scoppiato all'interno della piattaforma ecologica A2A. Secondo quanto riferito dagli operatori, attualmente non sembrano esserci rischi legati alla qualità dell'aria per il tipo di rifiuti andati a fuoco.

Insieme ai vigili del fuoco, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e l'ATS (Agenzie di Tutela della Salute) per i rilievi necessari anche se, fortunatamente, non sembrano esserci feriti o persone coinvolte nella dinamica dell'incendio. Dalle fiamme, però, è stata generata un'alta colonna di fumo visibile anche dalla Tangenziale Ovest di Milano il cui traffico, per questo motivo, ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Al momento, ha provocato almeno 7 chilometri di coda in direzione Nord.