Un aereo militare del Qatar colpisce una torre a Malpensa: a bordo 104 membri dello staff per le Olimpiadi

Aeroporto Milano Malpensa (immagina di repertorio)

Un aereo militare del Qatar ha danneggiato una torre di illuminazione all'aeroporto di Milano Malpensa durante l'arrivo del personale coinvolto nei preparativi di sicurezza per le Olimpiadi invernali 2026. Il velivolo trasportava 104 membri delle forze di sicurezza d'élite, insieme ai fuoristrada che hanno sfilato lungo le vie di Milano, la cui presenza è prevista nel contesto della cooperazione tra l'Italia e il Paese del Golfo.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata dello scorso 26 gennaio quando il C-17 Globemaster II della forza aerea qatariota avrebbe urtato la torre durante una manovra errata nella fase di "pushback" nella piazzola 625 dell'aeroporto di Malpensa. Nel pomeriggio la struttura è stata abbattuta e messa in sicurezza con l'ausilio di una gru di grandi dimensioni.

Nonostante l'imprevisto, all'atterraggio i passeggeri sono stati comunque accolti con una cerimonia ufficiale alla quale hanno partecipato l'ambasciatore del Qatar in Italia e alcuni rappresentanti della città di Milano, tra i quali anche il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Milano Generale di Brigata Rodolfo Santovito.

Nonostante, infatti, il Qatar non abbia atleti in gara, Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, neo-presidente del Consiglio Olimpico Asiatico e capo del Comitato Olimpico del Qatar, sarà presente ai giochi. Questo perché il Paese del Golfo punterebbe a rafforzare la propria influenza nello sport olimpico, anche in attesa dei Giochi Asiatici previsti per il 2030 e la candidatura per le Olimpiadi estive del 2036. Dunque, secondo fonti del ministero dell'Interno, la presenza qatariota a Milano avrà prevalentemente scopo "formativo", sottolineando come il Qatar rappresenti un partner strategico nel piano di sicurezza delle Olimpiadi invernali.