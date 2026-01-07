L’avviso del Qatar ai turisti in visita a Milano: “Attenzione alla sicurezza, proteggere auto e bagagli”

"Attenzione a bagagli ed effetti personali. È consigliato conservare i documenti ufficiali in luoghi sicuri, in particolare nelle zone affollate, sui mezzi pubblici e nelle località turistiche". È l'avvertimento che arriva dal Consolato Generale dello Stato del Qatar a Milano, che attraverso un avviso pubblicato nei giorni scorsi ha "richiamato l'attenzione degli stimati cittadini qatarioti in visita a Milano e nelle zone limitrofe sull'importanza di esercitare cautela e vigilanza durante il loro soggiorno".

Troppi infatti sarebbero stati i furti e i tentativi di rapina che, secondo le autorità del Qatar, avrebbero colpito i turisti arabi di passaggio nel capoluogo lombardo (ai quali, per garantire sicurezza e benessere, si raccomanda anche di non "portare con sé ingenti somme di denaro" e di "parcheggiare i veicoli solo in aree di parcheggio custodite o sicure").

Parole che arrivano proprio a ridosso degli ultimi dossier di fine 2025, che purtroppo fotografano Milano come capitale nazionale per affari, ricchezza e consumi e allo stesso tempo come peggiore città d'Italia per quanto riguarda rapine, furti, reati di strada, indice di criminalità (con quasi 7mila delitti ogni 100mila abitanti) e percezione generale di insicurezza (soprattutto tra i giovani). Categoria in cui sono inclusi anche incidenti stradali, danneggiamenti, reati legati agli stupefacenti e l'indice di litigiosità. "Abbiamo aumentato gli agenti, ma la percezione dei cittadini ha memoria molto lunga", aveva commentato quest'estate il sindaco Beppe Sala, che ha sempre respinto la narrazione di Milano come città più pericolosa d'Italia. "Del resto, bisogna anche tenere conto che a Milano si denuncia molto di più".