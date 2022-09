Ultras del Milan prendono d’assalto e distruggono un paninaro Alcuni ultras del Milan hanno distrutto e preso d’assalto un paninaro che si trovava fuori dallo stadio San Siro dopo la partita di Champions con la Dinamo.

A cura di Ilaria Quattrone

"Basta, basta": sono alcune parole che urla una delle donne che lavora sul camion di panini preso d'assalto dagli ultras del Milan, dopo la partita di Champions League che si è disputata ieri, mercoledì 14 settembre, allo stadio San Siro. Il video è circolato su Telegram e mostra alcuni tifosi incappucciati e vestiti di nero che lo assaltano e distruggono con mazze e bastoni.

I controlli effettuati dalla polizia

Fino alla mattinata di ieri, gli agenti della polizia di Stato – insieme a quelli della Locale – hanno presidiato diverse vie vicine allo stadio. Durante i controlli, alcuni tifosi della Dinamo sono stati trovati con fumogeni, bastoni e coltelli. Per loro è scattata la denuncia. In 33 sono stati portati in Questura e venti hanno ricevuto il Daspo.

Gli scontri con la squadra rivale

I quasi tremila supporters della squadra croata, sono stati poi monitorati e accompagnati dai vari reparti di polizia. Una volta a San Siro, sono stati sottoposti a nuovi controlli. Tre persone sono state denunciate perché trovate con artifizi pirotecnici e altri oggetti pericolosi.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.20, due tifosi della Dinamo sono stati aggrediti da alcuni ultras rossoneri. Uno dei feriti è stato trasferito in codice verde all'ospedale San Carlo dove poi è stato dimesso. Sempre in via Capecelatro, al termine della partita, gli agenti hanno impedito che i due gruppi rivali si fronteggiassero fuori dallo stadio.

Il gruppo di croati si è diretto verso piazza Axum proprio con l'intento di aggredire i rivali che, appena li hanno visti, si sono mossi per fronteggiarli. In totale sono stati accompagnati 33 tifosi croati, di cui venti sono stati denunciati e tredici fermati e identificati. Per quanto riguarda i milanisti, due sono stati arrestati – per inosservanza al Daspo – e due denunciati.