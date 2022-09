Milano invasa dai tifosi della Dinamo Zagabria, sfilano armati e devastano la città: denunciati in 23 In occasione del match di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria un plotone di tifosi croati ha sfilato con il braccio destro teso lungo le strade di Milano, direzione San Siro. Fermati alcuni ultras armati di coltelli e bastoni, evacuato un Carrefour di City Life.

Un plotone compatto di ultras della Dinamo Zagabria, squadra rivale del Milan in Champions League stasera, ha sfilato nel pomeriggio per le vie del capoluogo lombardo, direzione stadio. Braccio destro in alto, magliette nere e cori. Una marcia su Milano formata da circa 2mila persone, dalla piazza centrale di City Life verso San Siro, in attesa della partita dentro le porte del Meazza.

Intanto, il primissimo bilancio del pre partita è già pesante. Un tifoso della Dinamo Zagabria si trova in ospedale, dopo essere stato aggredito da alcuni ultras rossoneri della Curva Sud. Nel pomeriggio un folto gruppo di tifosi croati ha invaso il Carrefour sotto le Tre Torri: evacuati i clienti. In tutto, per ora, sono 23 i tifosi croati denunciati.

Partita ad alto rischio

Sono circa 4mila i tifosi della Dinamo che si sono riversati a Milano, quasi tutti radunati nella tifoseria rinominata "Blue Bad Boys" (e molti dei quali sprovvisti di biglietto per assistere alla partita).

Un match caratterizzato come "gara ad alto rischio": per questo il servizio d'ordine, all'interno dello stadio e in città, è stato rafforzato. Cosi come è stata disposta la chiusura totale del secondo anello verde e quella parziale del primo anello verde, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.

Gli ultras armati

E proprio un gruppetto di tifosi ospiti stava infatti entrando a San Siro con un piccolo arsenale, immediatamente bloccato e sequestrato dalle forze dell'ordine. Coltelli, fumogeni e un bastone telescopico. Durante i controlli prima della sfida di Champions League con il Milan di stasera alle 18.45, sono anche stati fermati e denunciati 14 ultras della Dinamo Zagabria trovati armati.

I tifosi croati a Milano

L'ultima volta dei "Boys" a Milano era stata nel 2019, contro l'Atalanta. Anche in quel caso si erano organizzati in un corteo per poi scagliarsi contro i tifosi bergamaschi: bilancio finale, otto feriti. Nel 2000, invece, un drammatico Milan-Dinamo: i croati si erano scontrati con le forze dell'ordine in piazza Duomo, prima della partita. Tra i tanti feriti, in questo caso, persino nove arresti.