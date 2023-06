Uccide tre fratelli in Pakistan e scappa, 31enne arrestato nel Pavese L’autorità pakistana aveva emesso un mandato di cattura internazionale nel 2021 nei confronti di un 31enne. L’uomo, arrestato nel Pavese, è ritenuto responsabile dell’omicidio di tre fratelli.

A cura di Enrico Spaccini

Un 31enne ricercato per triplice omicidio è stato arrestato durante un controllo dai carabinieri della Compagnia di Stradella, in provincia di Pavia. Su di lui pendeva un ordine di cattura internazionale perché ritenuto responsabile, in concorso con altre persone, dell'aggressione a tre fratelli in Pakistan, poi morti a causa delle ferite riportate. Al momento, il 31enne si trova nel carcere di Pavia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Presto dovrebbe essere rimpatriato.

Secondo quanto indicato nel mandato di cattura internazionale emesso dell'autorità pakistana il 28 gennaio del 2021, il 31enne avrebbe partecipato a un'aggressione ai danni tre ragazzi. Questi stavano lavorando la terra dei loro campi, quando sono stati aggrediti. La violenza era stata tale da procurargli ferite così gravi che hanno portato alla loro morte.

I militari della Stazione di Santa Maria della Versa, nei giorni scorsi, avevano raccolto alcune segnalazioni di episodi di spaccio e consumo di stupefacenti. Individuati i responsabili in tre soggetti di nazionalità pakistana, hanno provveduto alla loro identificazione.

Tra questi, appunto, il 31enne è risultato essere ricercato per triplice omicidio. Per questo motivo, è stato subito arrestato dai carabinieri e portato nella Casa circondariale di Pavia. Ora l'autorità italiana dovrà pianificare il suo rimpatrio in Pakistan.