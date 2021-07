Ubriaco litiga con tre ragazzi e poi li investe: la 19enne ancora in prognosi riservata, resta grave Venerdì notte un uomo di 30 anni ha investito tre ragazzi fuori da un locale di Pavia: l’uomo li ha travolti per una lite scoppiata per futili motivi. Tutti e tre i giovani, due minorenni e una maggiorenne, sono stati trasportati in ospedale. La 19enne, secondo quanto appreso da Fanpage.it, è stabile, ma è ancora in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

È stabile, ma resta ancora in prognosi riservata la ragazza di 19 anni che venerdì notte è stata investita a Pavia – insieme a due minorenni – da un uomo di 30 anni. La 19enne è infatti ricoverata nel reparto di Rianimazione all'ospedale San Matteo. Le sue condizioni, secondo quanto confermato a Fanpage.it, sono ancora gravi. Il 14enne, che è stato sbalzato e finito contro un parabrezza, invece è stato ricoverato in codice giallo mentre la 17enne – che insieme alla 19enne è rimasta schiacciata tra alcune auto – è stata trasportata in codice rosso per aver riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita.

L'uomo si trova nel carcere di Pavia

Intanto, sempre da quanto appreso da Fanpage.it, il conducente dell'auto è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Pavia. Non è ancora chiaro quando si svolgerà l'interrogatorio che consentirà all'uomo di difendersi e fornire la sua versione dei fatti. Stando a una prima ricostruzione, il 30enne era visibilmente ubriaco e ha litigato con i tre ragazzi per futili motivi. Dopodiché ha preso l'auto investendo i tre giovani.

La discussione iniziata per futili motivi

Sul luogo dell'incidente, in viale Venezia, è intervenuta la polizia stradale di Pavia che ha svolto tutti i rilievi del caso e raccolto alcune testimonianze: secondo le persone presenti l'uomo avrebbe prima tentato di entrare in un locale e poi, una volta che gli è stato negato l'ingresso, avrebbe iniziato a insultare i ragazzi fuori dal locale. I tre avrebbero – stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera" – risposto al 30enne che, una volta salito in auto, li ha investiti. L'uomo ha poi tentato di fuggire, ma alcune persone lo hanno fermato e consegnato poi alle forze dell'ordine.