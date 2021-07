Ubriaco investe tre ragazzi, un testimone: “Ho visto la 19enne volare in aria per tre metri” “Ho visto la 19enne volare in aria per tre metri”: è quanto affermato dal buttafuori del locale di Pavia dove è stato respinto il 32enne arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo infatti, dopo essere stato respinto dal locale perché visibilmente ubriaco, ha litigato con tre ragazzi. Subito dopo ha preso la sua auto e li ha investiti: una ragazza di 19 anni è stata quindi ricoverata in Rianimazione all’ospedale San Matteo di Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

"Ho visto la 19enne volare in aria per tre metri e ricadere contro un'auto parcheggiata": a rivelarlo è il buttafuori del locale di Pavia che ha respinto il 32enne che attualmente si trova in carcere perché accusato di tentato omicidio per aver travolto con la sua auto tre ragazzi. Tra loro c'è una ragazza di 19 anni che si trova ancora ricoverata in gravi condizioni al reparto di Rianimazione dell'ospedale San Matteo di Pavia. Sempre il buttafuori ha raccontato al quotidiano "La Provincia Pavese" che, dopo averli investiti, l'uomo "ha cercato di fuggire, ma ha rotto un semiasse e si è dovuto fermare per forza".

Il 32enne avrebbe picchiato la ragazza prima di investirla

I fatti risalgono al 18 luglio scorso: il 32enne, ubriaco, è stato respinto da un locale e subito dopo ha iniziato a litigare con i tre giovani. Secondo quanto rivelato da alcuni testimoni, prima di investirli, avrebbe picchiato la 19enne: "Le ha scagliato addosso una bottiglietta – afferma un ragazzo – e sembra l'abbia anche picchiata". A fornire maggiori dettagli è proprio il buttafuori del locale dove il 32enne è stato respinto: "Aveva afferrato per i capelli la ragazza che adesso è in rianimazione e la stava prendendo a calci. L'ho sollevato e l'ho scagliato contro la siepe". La 19enne allora lo avrebbe insultato e poi gli avrebbe dato un calcio.

Il tentativo di fuga

L'uomo si è poi allontanato e, secondo altri testimoni, è arrivato verso il locale con l'auto a fari spenti. Dopo aver visto il gruppetto di ragazzi, lo ha puntato e travolto. Dopo aver tentato di scappare, proprio il buttafuori e altri ragazzi lo hanno inseguito, raggiunto e aspettato che arrivasse la polizia. Uno dei giovani investiti, un ragazzino di 14 anni, è stato trasportato in codice giallo. Una 17enne è stata ricoverata in codice rosso a causa delle molteplici fratture riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora in gravi condizioni la 19enne che seppur stabile resta ancora ricoverata in Rianimazione.