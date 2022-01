Tutti i centri dove si possono vaccinare i bambini senza prenotazione in Lombardia nel weekend Domani, sabato 29, e dopodomani, domenica 30 gennaio, i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni possono ricevere il vaccino contro il Covid in 28 centri vaccinali in tutta la Lombardia senza prenotazione.

Regione Lombardia ha comunicato che domani, sabato 29, e dopodomani, domenica 30 gennaio, i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni possono ricevere la somministrazione del vaccino contro il Covid senza necessità di prenotare l'appuntamento. Tale servizio verrà offerto in 28 centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale.

Contagi in calo tra i giovani, Letizia Moratti: I vaccini servono

Come spiegato dal Welfare lombardo, "diminuiscono le infezioni tra i ragazzi delle scuole medie e superiori (l’87,1 per cento della popolazione 12-19 anni è vaccinata con almeno una dose), le infezioni tra i bambini delle elementari aumentano del 24,8 per cento rispetto alla settimana precedente". Soddisfatta la vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti che ha detto come il calo dei contagi "alla fascia di popolazione 12-19 anni conferma ancora una volta il ruolo fondamentale del vaccino per il controllo dell’infezione". Per questo motivo, ha aggiunto, "confido fortemente nel fatto che le famiglie lombarde sapranno cogliere questa opportunità e compiere una scelta di salute importantissima per i propri figli e per l’intera comunità".

I centri vaccinali dove vaccinare i bimbi senza prenotazione

Di seguito l'elenco dei centri vaccinali, con i rispettivi orari di apertura, presso cui le famiglie possono recarsi il weekend che sta per cominciare per far vaccinare i propri figli tra i 5 e gli 11 anni senza aver bisogno della prenotazione: