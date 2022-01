Vaccino in Lombardia senza prenotazione, chi può farlo e dove In Lombardia per vaccinarsi contro il Covid-19 occorre, nella maggior parte dei casi, prenotarsi attraverso il portale o le altre modalità disponibili. Alcune categorie di persone possono però presentarsi direttamente presso gli hub vaccinali.

A cura di Francesco Loiacono

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Lombardia procede con la somministrazione delle terze dosi e con le prime inoculazioni per chi ancora non si fosse vaccinato. In generale in Lombardia è necessario prenotarsi sulla piattaforma dedicata per poter ricevere il vaccino anti Covid-19 (qui è spiegato come fare e come poter modificare la prenotazione): ci sono però delle eccezioni, legate a categorie di persone che possono presentarsi direttamente presso gli hub vaccinali per ricevere la loro dose di vaccino. Ecco dunque chi può evitare la prenotazione e vaccinarsi direttamente in Lombardia.

Chi può vaccinarsi senza prenotazione in Lombardia

La prima categoria di persone che può accedere al centro vaccinale anche senza prenotazione è quella dei cittadini di età superiore ai 12 anni. C'è però una discriminante importante: l'accesso senza prenotazione è possibile solo per coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino. Solo in questo caso è possibile presentarsi presso l'hub vaccinale presentando la tessera Sanitaria e il relativo codice fiscale. L'accesso libero è consentito solo per i cittadini che abbiano compiuto 12 anni e i maggiori di 12 anni: i minori devono essere accompagnati da un tutore o da un genitore che deve aver compilato il modulo di consenso informato. Per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, anche per la prima dose di vaccino, bisogna invece sempre prenotare l'appuntamento sul portale regionale messo a disposizione da Poste italiane o mediante le altre modalità: numero verde 800.894.545, Postamat e portalettere.

Vaccini di notte senza prenotazione all'hub di Sesto San Giovanni

Da venerdì 14 gennaio e per i successivi due venerdì di gennaio l'hub vaccinale di Sesto San Giovanni presso l'ospedale in viale Matteotti 83 sarà aperto a titolo sperimentale anche di notte, facendo in pratica orario continuato. La sperimentazione, annunciata dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso, riguarda tutte le categorie che possono ricevere sia il ciclo primario di vaccinazione sia la terza dose o dose booster. In occasione di queste aperture straordinarie ci si potrà recare tutti i cittadini potranno recarsi all'hub senza prenotazione e ricevere la propria dose di vaccino.