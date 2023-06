Turista ritira mille euro ma li dimentica al bancomat, una ragazza si accorge e glieli restituisce La ragazza era in coda dietro di lui al bancomat e si è accorta che quell’uomo aveva lasciato là i soldi prelevati. Non potendo rintracciarlo, ha chiamato la polizia locale che è riuscita a risalire al turista il giorno dopo.

A cura di Enrico Spaccini

Un turista olandese ha lasciato per sbaglio mille euro a uno sportello bancomat nel centro storico di Bogliaco di Gargnano (Brescia), senza nemmeno accorgersene. A notare il denaro è stata una ragazza che era in coda dietro di lui lo scorso sabato 17 giugno e che ha subito contattato l'ufficio della polizia locale per provare a rintracciare quell'uomo.

Una volta identificato, il turista ha spiegato che era convinto di aver annullato quell'operazione e che per questo non aveva denunciato alcuno smarrimento. Gli agenti della locale gli hanno riconsegnato il denaro e lui si è presentato con un mazzo di rose chiedendo il numero della ragazza per poterla ringraziare di persona.

Il turista convinto di aver annullato l'operazione al bancomat

La chiamata all'ufficio della polizia locale è arrivata intorno alle 17:30 di sabato 17 giugno. Al telefono c'era una ragazza bresciana che ha raccontato di un signore che si era appena allontanato dallo sportello bancomat di una delle due banche nel centro storico di Bogliaco di Gargnano dimenticando là il denaro.

A raccontare questa storia è stata l'agente della locale Marzia Cucinella, che ricorda la ragazza che le aveva spiegato di non essere riuscita a rintracciare quell'uomo. "Con ogni probabilità il turista pensava di aver annullato correttamente l’operazione di prelievo", ha affermato l'agente.

Forse l'uomo si era agitato perché dietro di lui si stava formando la fila e aveva lasciato parcheggiata la sua auto in via Roma, una delle strade centrali del paese. Incontrando alcune difficoltà nel prelevare il denaro, ha preferito annullare tutto e ritirare il bancomat.

La ricerca del proprietario dei mille euro

La polizia locale, rendendosi conto che si stava parlando di mille euro, ha contattato i carabinieri chiedendo se qualcuno avesse denunciato lo smarrimento di quella cifra, ma non era ancora avvenuto. Controllando le telecamere della zona è stato possibile risalire alla targa dell'auto del turista e, attraverso l'ambasciata, si è tentato di risalire al proprietario.

Il giorno dopo, però, la stessa agente Cucinella ha riconosciuto quell'auto posteggiata in strada. Rintracciato il proprietario, gli hanno spiegato cos'era accaduto, mentre lui ripeteva di essere "convinto di aver annullato l'operazione". Non sapendo come ringraziare per quel gesto, l'uomo si è presentato all'ufficio della polizia locale con un mazzo di rose chiedendo il numero di telefono della ragazza bresciana per poterla ringraziare di persona.