Turista rapinata in centro a Milano: dentro la borsa aveva 30mila euro in contanti Bersaglio dei ladri una turista di 25 anni di origini irachene, che nel pomeriggio di ieri 6 febbraio stava passeggiando davanti alle vetrine di via Montenapoleone: è stata avvicinata e distratta da due sconosciute.

Un furto come tanti, nella zona di Milano in cui gravita lo shopping internazionale ad alto tasso di ricchezza. O forse no, dal momento che la vittima aveva con sé nella borsa ben 30mila euro in contanti.

Bersaglio dei ladri una turista di 25 anni di origini irachene, che nel pomeriggio di ieri 6 febbraio stava passeggiando davanti alle vetrine di via Montenapoleone, in centro a Milano. Sarebbe stata avvicinata, intorno alle 15, da due sconosciute che hanno tentato di distrarla: è così che all'improvviso le hanno infilato la mano all'interno della borsa. Pesca fortunata per le due donne, anzi fortunatissima visto il bottino trafugato: i 30mila euro in soldi fruscianti.

Al caso lavora la polizia.

I furti nelle vie dello shopping a Milano

Del resto da tempo si concentrano lì, tra le vie del lusso mondiale, i furti con strappo più redditizi del capoluogo lombardo. L'oggetto più preso di mira dai borseggiatori professionisti del centro milanese? L'orologio di marca, Rolex, Hublot o Patek Philippe che valgono dagli 80mila euro agli oltre 200mila.

La modalità? Raramente è violenta. Le ultime cronache raccontano spesso di strappi avvenuti alla velocità della luce, tentativi di distrazione con smancerie o richieste di aiuto, addirittura veri e propri escamotage degni di attori professionisti, più che da malviventi di strada: veri e propri balletti improvvisati da perfetti sconosciuti davanti alle vittime incredule, che dopo pochi secondi si ritrovano alleggeriti di denaro o di oggetti di valore.