Gli sfilano il Rolex inscenando un balletto per strada: derubato un turista canadese È il secondo caso in pochi giorni in cui un turista viene coinvolto in una coreografia per strada e poi si ritrova senza orologio al polso.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nuovo furto di Rolex a Milano e, ancora una volta, il derubato è un turista in visita alla città. Sono, infatti, sempre di più nell'ultimo periodo di furti denunciati di orologi preziosi, ma soprattutto si sta diffondendo una nuova tecnica predatoria. I ladri inscenano un balletto, in cui eventualmente coinvolgere anche la loro preda, per poi sfilargli il prezioso dal polso.

Il furto con balletto

È successo nella centralissima piazza Duomo, nella notte fra il dieci e l'undici agosto. Due turisti stavano transitando davanti alla Cattedrale, quando sono stati avvicinati da due uomini, presumibilmente nordafricani, che si sono complimentati per le scarpe che indossavano.

I malcapitati, un canadese di 45 anni con suo cugino, non hanno letto alcuna minaccia in quelle parole e, ancora di più, hanno simpatizzato per i due che li avevano avvicinati quando questi hanno inscenato un balletto.

Solo che, fra una coreografia e l'altra, gli hanno sfilato dal polso il Rolex che indossava, un Sea Dweller del valore di alcune decine di migliaia di euro. Si tratta di un'edizione limitata realizzata per il 50esimo anniversario della creazione dell'orologio.

Alla fine del ballo, durante il quale i due canadesi non si sono assolutamente accorti di nulla, i ladri si sono poi dileguati in fretta e furia. E, soltanto a quel punto, il 45enne si è accorto di non avere più addosso il suo orologio.

Il precedente

Un episodio simile è successo nella notte del 31 luglio scorso, quando un turista inglese è stato coinvolto in un improvviso balletto per strada in una delle zone più movimentate della movida milanese.

L'uomo, di 42 anni, passeggiava per via Alessio di Tocqueville, a pochi metri da corso Como. Lì tre ragazzi, anche loro apparentemente nordafricani, lo hanno avvicinato e coinvolto in una coreografia urbana.

Divertito dalla situazione, anche il turista si è messo a ballare e non si è accorto che intanto gli stavano sfilando l'orologio. In quel caso si tratta va di un Rolex da 11mila euro ieri.