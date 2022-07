Lo coinvolgono in un ballo per strada e gli sfilano il Rolex: derubato un turista Tre ragazzi hanno coinvolto un turista inglese in un ballo per strada, in cui dovevano tenersi per mano. Solo alla fine si è accorto di non avere più l’orologio al polso.

Si trovava in una delle zone della movida milanese, quando è stato coinvolto in un balletto improvvisato per strada. Così un turista inglese di 42 anni è stato derubato del suo Rolex da 11mila euro ieri sera in via Alessio di Tocqueville, a pochi metri da corso Como.

Il balletto improvvisato

Erano le 4 del mattino e il turista inglese era in giro per una delle strade più movimentate della nightlife milanese, quando tre ragazzi lo avvicinano per proporgli l'acquisto di droga.

Lui rifiuta ma si lascia coinvolgere in un balletto improvvisato in via Alessio di Tocqueville, una traversa di corso Como. La "coreografia" prevede che i quattro si tengano per mano e probabilmente l'ignaro turista trova l'iniziativa divertente.

Non si accorge, però, di quale siano le reale intenzioni dei tre giovani.

Il furto del Rolex

È solo alla fine del balletto, quando i tre si sono allontanati salutandolo, che il turista inglese si è reso conto di non avere più al polso il suo orologio. Si tratta di un Rolex del valore di oltre 11.000 euro.

Il malcapitato ha quindi chiamato la Polizia, che ha provato a cercare i tre presunti ladri nelle adiacenze di corso Como, ma ormai si erano dileguati.