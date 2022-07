Rubati gli attrezzi ai giovani volontari che aiutano i senzatetto: “Fondamentali per la nostra attività” L’associazione Gli Angeli della strada, che aiuta senzatetto e famiglie in difficoltà, è stata derubata degli attrezzi utili agli sgomberi coi cui pagamenti si sostenta.

Furto nel pieno della mattinata a Varedo ai danni de Gli Angeli della strada, l'associazione che raccoglie fondi da destinare ai senza fissa dimora e alle famiglie in difficoltà. I ragazzi, intenti a lavorare come loro solito, non hanno fatto in tempo a distrarsi un momento che l'istante dopo erano sparite tutte le borse con gli attrezzi del mestiere. Impegnati in manovalanza, offrono l'opportunità di lavorare a chi è in difficoltà.

La presidentessa dell'associazione: Meno solidarietà negli ultimi periodi

La presidentessa dell'associazione Lucia Troilo si è mostrata particolarmente amareggiata per quanto successo, dicendo che per Gli Angeli della strada quelle borse sono particolarmente importanti. "Non è solo questione di attrezzature, ma per la nostra attività sono fondamentali", ha poi aggiunto. I ragazzi erano impegnati in lavori di sgombero e traslochi e sono fondamentali per l'associazione, in quanto vengono reperiti i fondi per il sostentamento delle attività di volontariato: "Chi fa parte di questa squadra lavora con impegno e serietà. Si tratta di persone che hanno perso il lavoro, ma anche giovani e meno giovani che scontato il loro debito con la giustizia hanno difficoltà a trovare un'occupazione onesta e che con noi l’hanno trovata", ha sottolineato, specificando inoltre che negli ultimi mesi le donazioni e le opere di solidarietà sono diminuite mentre la richiesta di aiuto è aumentata esponenzialmente: "La nostra dispensa è semivuota, e purtroppo ogni giorno bussano alla nostra porte single e famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e ci chiedono pacchi alimentari".