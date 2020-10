Truffatore si finge oculista per 15 anni: migliaia di visite senza titolo, sequestrati 200mila euro

Aveva solo il diploma di ottico, ma nel corso degli anni aveva visitato migliaia di pazienti, prescrivendo cure, farmaci ed esami specialistici. Un sedicente medico oculista di Treviolo, in provincia di Bergamo, è stato denunciato in seguito alla segnalazione dell’ordine dei medici. La guardia di finanza hanno trovato 227mila euro in una cassaforte nello studio, denaro che è stato sequestrato insieme ad attrezzature e documentazione.