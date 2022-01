Truffa l’ex avvocato per un milione di euro: si era finto malato e in debito con la mafia Un avvocato è stato truffato da una famiglia per oltre un milione di euro. I truffatori aveva raccontato al legale in pensione di essere in difficoltà economiche e che erano stati costretti a rivolgersi alla criminalità organizzata per pagare delle cure molto costose.

Si è finto gravemente malato e pertanto costretto a sostenere costose cure sperimentali tanto da chiedere debiti alla criminalità organizzata. Con questa scusa un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver raggirato il suo ex avvocato di Milano, in pensione dal 2016, per un milione di euro. A scoprire tutto è la Guardia di Finanza di Monza che ha sequestrato il denaro, sottratto illegalmente all'ex avvocato, a padre, madre e figlio. I militari hanno scoperto che la famiglia ha finto che il padre fosse gravemente malato e che dovevano quindi sostenere delle cure molte costose. Non riuscendo a far fronte ai debito avevano raccontato al legale di essere stati costretti a chiedere soldi alla criminalità organizzata, accumulando enormi debiti. Si erano così rivolti all'ex avvocato che aveva consegnato alla famiglia diversi bonifici da svariate centinaia di euro. I soldi erano usciti proprio dal conto corrente dell'avvocato ultrasettantenne: la somma totale ammontava a un milione di euro.

Le denuncia partita da una banca

Le indagini sono scattate dopo un esposto presentato alla Procura di Monza da un istituto di credito. La banca si è insospettita dopo aver visto svariati bonifici uscire dallo stesso conto. Da qui sono partire le segnalazioni e poi le indagini. Pochi giorni dopo è stata scoperta la truffa: il capofamiglia dopo un periodo di detenzione in carcere per estorsione, avrebbe iniziato a chiedere piccoli aiuti economici all'avvocato che poi sono diventati sempre più insistenti. L'avvocato non sarebbe stato in grado di sottrarsi proprio perché i truffatori hanno raccontato di essere vittime di minacce e intimidazioni da parte della criminalità organizzata. Ora è scattata la denuncia e il denaro è stato sequestrato.