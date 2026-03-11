Truffa da un milione di euro, denunciata la titolare di un allevamento: rifiuti pericolosi nei campi

Immagine di repertorio

Una società agricola di Brignano Gera d'Adda (Bergamo), attiva anche nell'allevamento di suini, ha ottenuto e impiegato illecitamente contributi a fondo perduto per oltre 1 milione di euro. La somma era stata stanziata dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ed erogata dalla Regione per promuovere lo sviluppo del settore agricolo e dell'allevamento.

Stando a quanto appreso, l'attività illecita sarebbe stata scoperta nell'ambito di una serie di controlli eseguiti dalla guardia di finanza di Bergamo in materia di spesa pubblica. Nel corso delle ispezioni che hanno riguardato i terreni dati in uso alla società, i militari delle fiamme gialle avrebbero, inoltre, portato alla luce uno sversamento e occultamento di rifiuti pericolosi nel sottosuolo. Secondo quanto riferito, infatti, nel terreno utilizzato per le coltivazioni di granoturco a uso alimentare sarebbero stati rinvenuti diversi scarti di lavorazioni edili illecitamente nascosti nel terreno. Per questo motivo, per ripristinare la salubrità del suolo, l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha disposto la bonifica e la messa in sicurezza dell'area.

Nel frattempo, la legale rappresentante della società è stata denunciata alla procura di Bergamo con l'accusa di truffa aggravata proprio per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per la violazione del Testo Unico Ambientale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi nel sottosuolo. Contestualmente, Regione Lombardia ha avviato l'iter amministrativo per l'interruzione del contributo e il recupero di parte delle somme già versate.