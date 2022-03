Trovato un cadavere nelle acque della diga di Panperduto: in corso l’identificazione L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi 15 marzo verso le 10.30 da alcuni passanti.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Il corpo di una persona è stato trovato questa mattina nelle acque della diga del Panperduto, in provincia di Varese. Dalle prime informazioni riportate anche sulla Prealpina, l'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi 15 marzo verso le 10.30 quando alcuni passanti e gli operatori della diga hanno visto un cadavere galleggiare nell'acqua: il corpo si trovava nei pressi della diga. Subito così sono stati allertati i vigili del fuoco che intervenuti sul posto si sono messi subito al lavoro per recuperare la salma della persona.

Si indaga sull'accaduto

Nel dettaglio, i vigili del fuoco sono al lavoro sullo sbarramento artificiale della diga aiutanti anche dagli specialisti del soccorso acquatico. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate: i militari dovranno ora ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa. Intanto una volta recuperato il corpo si procederà con l'identificazione: ad ora non è ancora noto si tratti di una donna o di un uomo.

Il cadavere di una donna trovati a Trezzo D'adda

Lo scorso 17 gennaio il corpo di una donna di 32 anni è stato trovato nei pressi di una centrale idro-elettrica a Trezzo D'adda, comune alle porte di Milano. Sul posto si sono precipitati, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il personale sanitario del 118. Il corpo è risultato appartenere a una donna di origini italiane, le cui iniziali sono V.E. I carabinieri di Milano: il cadavere è stato recuperato in poco tempo e le indagini sono passate subito ai carabinieri. A seguito della segnalazione di un corpo sommerso dall'acqua, in via Padre Benigno Calvi, sono intervenuti in codice rosso gli operatori del 118 a bordo di un'automedica. I medici però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.