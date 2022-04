Trovato un cadavere nelle acque del lago di Como: si indaga sul caso È stato trovato un corpo nelle acque del lago di Como: per il momento non si conosce né la sua identità né le cause della morte. Sul posto ci sono i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tragedia a Faggeto Lario (Como). Nella giornata di oggi, lunedì 4 aprile, è stato trovato un cadavere nel lago di Como: per il momento non si conoscono le sue generalità né cosa possa averne provocato la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di questa triste vicenda. Sono presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare il corpo.

Si cerca di risalire all'identità

Stando a una nota diramata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto attorno alle 10.47. È stata infatti segnalata la presenza di un corpo nelle acque del lago. Una volta recuperata la salma dai pompieri, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Adesso i militari cercheranno di risalire alla sua identità e comprendere cosa possa averne causato la morte. Soprattutto quando questa è avvenuta. Per il momento quindi gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: nemmeno quella del gesto estremo.

Anche a Desenzano un corpo trovato in acqua

L'episodio ricorda quanto avvenuto una decina di giorni fa a Desenzano del Garda: anche qui, purtroppo, è stata segnalata la presenza di un corpo nelle acque del porto. I vigili del fuoco – insieme alla guardia costiera – hanno provveduto a recuperare il cadavere: si trattava di una donna di trent'anni. Anche in questo caso, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. Per la 30enne infatti non c'era nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'evento.