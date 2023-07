Trovato in un campo con una freccia in testa: Lucio Ragnoli è morto per un incidente sportivo Sarebbe stato un tragico incidente sportivo a costare la vita a Lucio Junior Ragnoli, 34 anni, morto con ogni probabilità mentre stava caricando la sua balestra regolarmente detenuta in un campo di Bedizzole (Brescia): il suo corpo trafitto era stato ritrovato da un contadino.

Era stato ritrovato da un contadino in un campo di Bedizzole (Brescia), con il dardo di una balestra conficcato in volto. Sarebbe stato un tragico incidente sportivo a costare la vita a Lucio Junior Ragnoli, 34 anni, morto con ogni probabilità mentre stava caricando la sua balestra (regolarmente detenuta): al momento, dunque, è stata esclusa l'ipotesi dell'omicidio.

Il corpo trafitto dalla freccia ritrovato da un contadino

A fare la sua scoperta era stato un uomo di passaggio per dei campi di Bedizzole, che si è trovato davanti agli occhi una scena raccapricciante: un corpo senza vita, trafitto a morte da una freccia conficcata tra il mento e la testa. Sul posto erano così immediatamente intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario, che non avevano potuto fare altro però che constatare il decesso: quando è stato notato Ragnoli era morto da diverse ore, forse addirittura dal giorno precedente.

La comunità sconvolta

"Nessuno era presente e quindi è impossibile sapere come siano effettivamente andate le cose. Quel che è certo è che quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità, sia per la giovane età del defunto sia per le modalità del ritrovamento", sono state le parole del sindaco di Bedizzole Giovanni Cottini. "Adessola salma è stata dissequestrata dall’autorità giudiziaria, e la famiglia potrà organizzare la cerimonia funebre, mettendo per quanto possibile un punto a questa brutta storia”.