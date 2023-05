Trovate diverse pecore scuoiate a Samarate: potrebbero essere il sacrificio di una setta satanica Non è la prima volta che nel paese in provincia di Varese vengono trovate pecore uccise e scuoiate. Si teme che possano essere state usate come sacrificio da una setta satanica, visto che non lontano da lì operavano le Bestie di Satana.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sabato 30 aprile la Polizia locale di Samarate, in provincia di Varese, ha trovato alcune carcasse di pecore scuoiate nei boschi e gli agnelli che belavano terrorizzati accanto ai cadaveri delle loro madri. Subito è partita un'indagine per ricostruire l'accaduto e l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha annunciato di voler presentare un esposto in Procura contro ignoti, in quanto si teme che possano essere state usate come sacrificio da parte di una setta satanica.

Pecore scuoiate a Samarate

Alcuni cittadini di Samarate sentivano da ore il belare degli agnelli provenire dal bosco, nella zona sud della piccola cittadina in provincia di Varese. Così hanno deciso di chiamare la Polizia locale affinché facesse un controllo.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto non potevano credere a quello che stavano vedendo e soprattutto odorando. L'odore era, infatti, nauseabondo, ma l'immagine che gli sia presentata davanti è stata, se possibile, perfino peggio.

Leggi anche Bar devastato e spari a un caravan per una faida familiare: arrestate otto persone

C'erano le carcasse in putrefazione di tre pecore scuoiate e, attorno, costrette a condividere lo spazio con loro, gli agnelli che belavano dalla disperazione. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Enrico Puricelli, che ha voluto rendersi conto personalmente della situazione.

La pista della setta satanica

Non è la prima volta che vengo ritrovati animali in quelle condizioni a Samarate. Nelle scorse settimane, infatti, erano stati trovati i resti di altre pecore sparsi nei boschi delle campagne circostanti in paese del varesotto.

Per questo la Polizia locale ha deciso di avviare subito un'indagine e cercare finalmente di capire che cosa sta succedendo. Per il momento sono stati identificati tre pastori della zona e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.

Tuttavia si teme che possa esserci molto altro dietro queste uccisioni: non si esclude, infatti, che quelle pecore possano essere state usate come sacrificio durante un rito di qualche setta satanica, visto che a pochi chilometri da Samarate operavano le Bestie di Satana.

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso quindi di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Varese, affinché si indaghi anche in quella direzione e nessuna pista venga tralasciata.