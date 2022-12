Trovate 3 bombe inesplose a Milano: alcune vie chiuse al traffico per l’intervento dell’esercito A Milano sono state trovate tre bombe inesplose della Seconda guerra mondiale. Oggi, domenica 4 dicembre, l’esercito provvederà a rimuoverle. Per questo, alcune vie sono state chiuse al traffico per diverse ore.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

All'interno dell'area ‘ex Innocenti' di via Rubattino, a Milano, sono state ritrovate tre bombe inesplose. Si tratta di ordigni d'aereo americane da 500 libbre della Seconda guerra mondiale. Ciascuna di esse contiene 119kg di esplosivo amatolo, equivalenti a 154kg di tnt. Per le operazioni di rimozione, è stato chiamato il 10° reggimento Genio Guastatori dell'esercito. Una volta neutralizzate le bombe, verranno trasportate con l'ausilio della polizia stradale nella cava di Vaprio d'Adda, dove verranno fatte brillare lunedì 5 dicembre.

Per consentire l'operazione dei militari, per domenica 4 dicembre l'area attorno a via Rubattino sarà totalmente evacuata nel raggio di 468 metri dagli ordigni. Nell'area non è presente alcuna abitazione, ma lo sgombero di persone eventualmente presenti è iniziato alle 7 di mattina. Non solo, alcune vie di Milano saranno chiuse al traffico.

Le vie chiuse al traffico domenica 4 dicembre

I rami di svincolo in uscita per Milano-Rubattino da entrambe le carreggiate nord, in direzione A4-Usmate, e sud, direzione A1-Bologna, verranno chiusi al traffico dalle 6 alle 15 di domenica 4 dicembre.

Dalle 8:30 alle 15 sarà chiusa la carreggiata nord, sempre direzione A4-Usmate, nella tratta compresa tra gli svincoli aeroporto di Linate/Milano-Forlanini e Milano-Lambrate/s.p. 103 Segrate. Chiusi anche gli svincoli in entrata da Milano-Rubattino, Milano-Forlanini e aeroporto Linate per la carreggiata nord.

Nella stessa fascia oraria, quindi 8:30-15, sarà chiusa anche la carreggiata sud, direzione A1-Bologna, nella tratta compresa tra gli svincoli Milano-Lambrate/s.p. 103 Segrate, e Milano-viale Forlanini/Aeroporto Linate. Chiusi, quindi, anche gli svincoli di entrata da Milano-Lambrate e s.p. 103 Segrate per la carreggiata sud.

In quelle ore saranno chiusi anche i rami di svincolo dell'interconnessione A4-A51 in entrata da Venezia e Torino per la carreggiata sud, e il ramo A4-A52 in entrata da Torino sempre per la carreggiata sud.

Infine, sarà chiuso lo svincolo dell'interconnessione A50-A1 in uscita per A1 Milano/A51 tangenziale est, e l'autostrada A1 in direzione Milano con obbligo di uscita in A50 tangenziale ovest direzione A4-Venezia.