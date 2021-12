Troppo smog, da oggi limitazioni attive a Varese, Monza e Brescia: stop alle auto diesel Euro 4 Troppo smog in Lombardia: da oggi scatta il blocco dei veicoli più inquinanti anche nelle province di Varese, Monza e Brescia. Le misure sono già in vigore a Milano.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di archivio)

Stop ai veicoli diesel Euro 4, limitazioni ai riscaldamenti all'interno di edifici e abitazioni, barbecue e fuochi di artificio vietati. Sono alcune delle limitazioni in vigore da oggi, martedì 21 dicembre, nelle province di Varese, Monza e Brescia. Territori che si aggiungono alla provincia di Milano, in cui queste misure sono già in vigore. Il motivo delle limitazioni è lo smog, in costante aumento: a Varese è stato infatti raggiunto il settimo giorno di superamento della soglia di polveri sottili con una media provinciale di 50,3 microgrammi per metro cubo, a Monza la media provinciale è di 60 microgrammi per metro cubo. Limiti superati anche a Brescia, con una media provinciale di 57,7 microgrammi per metro cubo.

Per questo motivo la Regione ha fatto scattare le misure temporanee di primo livello contro lo smog, che restano attive anche a Milano, nonostante nella giornata di domenica la concentrazione di polveri sottili sia rientrata sotto la soglia di allerta. Se anche oggi il valore resterà contenuto, nel capoluogo lombardo le misure temporanee potrebbero essere revocate.

I divieti di circolazione

Nello specifico, le limitazioni per quanto riguarda i veicoli riguardano le auto più inquinanti, di classe fino alle Euro 4 diesel, incluse quelle dotate di filtro anti particolato. Per tutti questi veicoli è in vigore il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30. All'interno degli edifici gli impianti di riscaldamento devono essere impostati a massimo 19 gradi, con tolleranza di due gradi. Sono inoltre vietate tutte le combustioni all'aperto: vietati falò, barbecue e fuochi d'artificio.