Milano, la metro rossa arriverà a Monza nel 2024 Regione Lombardia ha stanziato con una delibera 9,2 milioni di euro per completare il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Sesto FS a Monza Bettola. Il tratto sarà attivo entro dicembre 2024.

A cura di Simona Buscaglia

Regione Lombardia stanzia 9,2 milioni di euro per completare il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Sesto FS a Monza Bettola. A stabilirlo è una delibera approvata dalla giunta guidata da Attilio Fontana. Il costo complessivo dell’infrastruttura è di circa 143 milioni di euro, ricorda l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi che ha proposto la delibera, di cui 19 circa già assicurati da Regione, e ha subìto un incremento di ulteriori 31 milioni per effetto di una variante, di cui anche Regione – oltre a Stato e Comune di Milano – si è fatta carico stanziando 9,2 milioni aggiuntivi all’interno del Piano Lombardia.

L'opera sarà attiva entro dicembre 2024

In base al cronoprogramma di Palazzo Marino, la messa in esercizio del prolungamento è prevista entro dicembre 2024. Il prolungamento della M1 fino a Monza Bettola, il cui avanzamento progettuale è attualmente a circa il 58% dell’importo contrattuale, consentirà, secondo le previsioni, un miglioramento complessivo del sistema metropolitano milanese, realizzando un vero e proprio nodo di interscambio che dovrebbe rendere più efficiente e sostenibile la mobilità a nord est di Milano e i collegamenti con tutta l’area della Brianza. La delibera regionale approva lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l’assegnazione delle risorse regionali stanziate con il Piano Lombardia.

Approvato prolungamento fino a Baggio

A settembre scorso era stato definitivamente approvato il progetto per prolungare la metropolitana rossa M1 di Milano da Bisceglie e Baggio. Il tutto, per un costo totale di 398 milioni di euro. In 3,3 chilometri verranno costruite tre nuove stazioni. Anche i residenti nel quartiere ad ovest di Milano, quindi, potranno raggiungere il centro in 20 minuti. L'inizio dei lavori è previsto nel 2023.