Troppo smog a Milano, domani scatta il blocco del traffico: le auto che non potranno circolare Domani, venerdì 17 dicembre, scatta il blocco del traffico a Milano e in provincia. Ecco quali auto non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30.

Domani scatta il blocco del traffico a Milano. Troppo alto il livello di smog, con una media provinciale di 77,4 µg/m³ di Pm10, di gran lunga superiore alla barriera dei 50 µg/m³ massimi concessi. Le misure, temporanee, sono state stabilite anche in virtù delle condizioni meteo che, come fa sapere Regione Lombardia, "per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all'ulteriore accumulo di inquinanti".

Le auto che non potranno circolare nei Comuni milanesi

Ecco allora di seguito tutti i Comuni di oltre 30.000 abitanti in cui verranno attivate le restrizioni, più quelli che hanno aderito su base volontaria:

Milano

Paderno Dugnano

Rozzano

Cernusco sul Naviglio

Pioltello

Cologno Monzese

Bollate

Cinisello Balsamo

Corsico

Legnano

San Donato Milanese

Rho, Segrate

Sesto San Giovanni

San Giuliano Milanese

Abbiategrasso

Cormano

Nelle città sopraelencate le auto fino all'euro 4 diesel, comprese quelle con filtro antiparticolato, non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30.

Le limitazioni per il risultato caldamento e l'agricoltura: cosa cambia

Verranno applicate poi limitazioni anche sul riscaldamento e l'agricoltura a tutti i Comuni milanesi. Tali restrizioni vietano l'uso di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (ma solo se vi è un altro impianto di riscaldamento utilizzabile). Limitato poi a 19 gradi centigradi il livello massimo di temperatura all'interno degli edifici. Per l'agricoltura, invece, diverrà vietato lo spandimento dei reflui zootecnici. Non si potrà infine operare combustioni all'aperto di residui vegetali, per fare barbecue, fuochi d'artificio o falò.