Treno investe e uccide una persona alla stazione di Codogno: cancellazioni e linea interrotta tra Milano e Piacenza Oggi pomeriggio una persona è stata investita nella stazione di Codogno (Lodi). L’incidente ha provocato l’interruzione della circolazione sulla linea Milano-Piacenza in entrambe le direzioni e cancellazioni di alcuni treni sulla direttrice Codogno-Pavia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Nel primo pomeriggio di oggi una persona è morta investita da un treno regionale alla stazione ferroviaria di Codogno, in provincia di Lodi. A seguito dell'incidente, la circolazione dei convogli sulla linea Milano-Piacenza è stata interrotta in entrambe le direzioni e alcuni treni previsti sulla direttrice Codogno-Pavia sono stati cancellati. Trenitalia sul suo sito ufficiale ha informato i viaggiatori: "La circolazione è sospesa a Codogno per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno".

L'incidente è avvenuto oggi, venerdì 2 maggio, poco prima delle 15:20. Come da prassi, sul posto dell'accaduto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della vittima, di cui non sono ancora state diffuse le generalità. Nella stazione è intervenuta anche la Polizia Ferroviaria, e la circolazione dei convogli è stata bloccata per permettere agli agenti di effettuare tutti gli accertamenti e i rilievi del caso.