Treno deragliato a Roma: ritardi fino a 90 minuti anche a Milano A causa dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 3 giugno, a Roma, si registrano oggi ritardi anche alla Stazione Centrale di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Gli orari e i ritardi dei treni (Fonte: Fanpage.it)

Disagi e ritardi anche alla Stazione Centrale di Milano dopo che nella giornata di ieri, venerdì 3 giugno, nella galleria Serenissima a Roma si è verificato un incidente sulla linea ad alta velocità che collega Torino con Napoli. I ritardi arrivano fino a 90 minuti e riguardano soprattutto i treni che partono da Torino. Disagi simili sono stati registrati anche nella Capitale.

Disagi e ritardi anche in altre stazioni

Il traffico infatti resta sospeso sia sulla linea alta velocità che collega Roma con Napoli che su quella che collega la Capitale con Pescara. Anche nei prossimi giorni, i treni saranno deviati sui percorsi Roma-Napoli via Cassino e via Formia. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione Prenestina. Ovviamente a subire maggiori ripercussioni è stata la stazione di Roma Termini dove ieri si sono registrati ritardi per oltre novanta minuti.

A Roma aperta un'inchiesta per il treno deragliato

Ieri pomeriggio a deragliare è stato l'ultimo vagone che, per fortuna, non si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato più di duecento passeggeri che viaggiavano sul mezzo. Non si sono avuti né morti né feriti. Da quel momento, sono stati svolti tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica della vicenda: per questo stesso motivo, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine e sempre ieri ha svolto un sopralluogo. È stata anche disposta una consulenza tecnica. Attualmente non vi è alcun iscritto al registro degli indagati: il procedimento è stato aperto contro ignoti e l'ipotesi di reato è di delitti colposi di pericolo.