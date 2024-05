video suggerito

Treni sospesi e in ritardo sulla linea Milano-Lecco: “Alcune persone lanciavano sassi contro i convogli” Alcuni treni sulla linea Milano-Lecco sono stati cancellati o hanno subito rallentamenti a causa di alcune persone non autorizzate sui binari che avrebbero lanciato pietre contro i convogli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(foto di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio, alcuni treni hanno subito rallentamenti sulla linea Milano-Lecco e precisamente tra Arcore e Carnate. Sembrerebbe che alcune persone abbiano occupato i binari per scagliare sassi contro i convogli in transito. L'episodio sarebbe avvenuto alle sei del mattino: questo avrebbe causato diversi problemi alla circolazione. Su quanto accaduto indagano gli agenti della polizia ferroviaria.

Non è stato possibile identificare gli autori di quanto accaduto. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, potrebbe trattarsi di una protesta o di un gesto vandalico senza alcun motivo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e soprattutto capire chi siano i responsabili. Nel frattempo l'azienda dei trasporti regionale ha spiegato che la circolazione, a causa di persone non autorizzate sui binari, è rimasta sospesa per circa due ore.

"Per riprogrammare il servizio, la sala operativa di Trenord ha dovuto limitare e cancellare alcune corse". Una quindicina di treni regionali hanno quindi subito rallentamenti compresi tra quindici e ottanta minuti. Dalle 7.40 il traffico è ripreso con regolarità.