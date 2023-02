Tredicenne accoltellata al parco da due coetanee: le ragazze avrebbero organizzato un agguato Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 febbraio, una tredicenne è stata aggredita a Castelbelforte, in provincia di Mantova, da due sue coetanee che probabilmente le hanno organizzato una trappola.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Una ragazza di appena tredici anni è stata accoltellata nel pomeriggio di oggi, sabato 25 febbraio, a Castelbelforte, in provincia di Mantova. A sferrare la coltellata sarebbero state altre due ragazze, sue coetanee, che – secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto – le avrebbero teso un vero e proprio agguato. La vittima è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso.

Accoltellata una tredicenne

Intorno alle 16 di oggi, le tre ragazza si trovavano in via via Roncolevà, nei pressi di un giardino pubblico, quando la vittima è stata immobilizzata alla spalle da una delle due aggreditrici e l'altra ha iniziato a colpirla alla testa e forse in altre parti del corpo con un fendente. Probabilmente una forbice o un coltello da cucina.

Fortunatamente una donna che abita poco distante da lì ha visto la scena e ha avvisato immediatamente i carabinieri, che sono subito intervenuti sul posto. Infatti i militari sono riusciti a fermare le due ragazze e a chiamare subito i soccorsi per la giovane vittima.

L'ipotesi di un agguato

Oltre ai carabinieri, sul posto è intervenuta anche un'automedica e un'ambulanza. Ma, viste le condizioni della tredicenne, è un elisoccorso da Verona, che ha trasferito la ragazza d'urgenza all'ospedale Borgo Trento. Le sue condizioni appaiono critiche, anche se all'arrivo dei soccorsi era ancora vigile.

Secondo le prime ricostruzioni della Compagnia dei Carabinieri di Mantova, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato organizzato dalle due adolescenti nei confronti della loro coetanea, probabilmente attirata lì con una scusa che si è rivelata una trappola. Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire i motivi del folle gesto.