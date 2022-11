Tre ragazze minorenni picchiano due 23enni con la catena per rubare gli smartphone Le tre amiche, tutte incensurate, sono state denunciate a piede libero. Con loro un 26enne irregolare e con precedenti. È successo in via Vittor Pisani a Milano, zona Stazione Centrale.

Tre ragazze di 14 anni e un 26enne. È il gruppetto che ieri notte si aggirava intorno alla Stazione Centrale di Milano brandendo una grossa catena da moto, per minacciare le vittime scelte a caso e farsi consegnare lo smartphone con la violenza.

Arrestate le ragazze minorenni e incensurate

Prede perfette, due ragazze di 23 anni che intorno alle 4 si trovavano in via Vittor Pisani, proprio davanti all'ingresso della stazione: le due sono state prima avvicinate dal gruppo, poi malmenate e minacciate. Infine, derubate dei due iPhone.

Una pattuglia della Polizia ha rintracciato i quattro aggressori a poca distanza, in via Boscovich: il ragazzo, marocchino irregolare e con precedenti, è stato fermato. Le altre tre amiche, tutte incensurate, sono state denunciate a piede libero per concorso nello stesso reato.

Le aggressioni intorno alla Stazione Centrale di Milano

La sera precedente un trattamento simile è toccato a un passante di 42 anni, aggredito e rapinato da due nordafricani armati di coltello. Un mese fa, nella giornata del 24 ottobre, in una stessa giornata si erano verificati più furti (tra cui uno smartphone e una collana d'oro strappata dal collo). Nello stesso periodo, la turista indiana derubata di più di mille euro, estratti di nascosto dal marsupio mentre si dirigeva verso il binario del treno. Fino al pestaggio della scorsa estate, ai danni di un ragazzo appena 17enne.