Picchiato a sangue davanti alla stazione Centrale di Milano: la vittima ha 17 anni Un violento pestaggio che si è verificato davanti la Stazione Centrale di Milano: la vittima, colpita a calci e pugni in testa, ha appena 17 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha 17 anni la vittima del pestaggio violento che si è verificato davanti la stazione Centrale di Milano nella giornata di venerdì 22 luglio. Come mostrano le immagini postate sui social, il ragazzo è stato picchiato con calci e pugni in testa: è stato poi lasciato privo di sensi a terra. Il cruento pestaggio è stato fermato dall'intervento di una ragazza che, urlando, ha fatto allontanare l'aggressore.

Il ragazzo colpito alla testa

Dai video diffusi sui social si vede il ragazzo di 17 anni che, con il volto coperto di sangue, si dirigeva verso il versante ovest di piazzale Duca d'Aosta. Durante questo passaggio, il giovane avrebbe avuto una discussione con qualcuno. L'adolescente, che stava camminando a petto nudo, a un certo punto è stato colpito alla testa dall'aggressore: un colpo talmente violento da farlo cadere a terra.

Il 17enne trasferito all'ospedale Niguarda

Il ragazzo sarebbe stato colpito anche con una bottiglia di vetro. Le urla di una ragazza e l'arrivo di alcuni passanti avrebbero fatto allontanare l'uomo che stava massacrando il 17enne. Sono stati subito allertati i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito il ragazzo all'ospedale Niguarda.

Si cercano i responsabili

Fortunatamente non è in pericolo di vita e non avrebbe riportato lesioni importanti. Le indagini sono affidate alla polizia di Milano che, per il momento, non ha ancora identificato il responsabile: sembrerebbe però che il pestaggio sia conseguenza di un tentativo di rapina. Al vaglio quindi le immagini postate dalla pagina social MilanoBellaDaDio che potranno consentire di risalire ai colpevoli.