Un uomo di 41 anni è stato accoltellato davanti alla stazione Centrale di Milano: ricoverato Un uomo di 41 anni è stato accoltellato fuori dalla stazione centrale di Milano: le sue condizioni non sono gravi, ma si cerca il responsabile.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un accoltellamento in stazione centrale a Milano: vittima un uomo di 41 anni. Il tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 giugno. Sul posto, oltre al personale medico e paramedico del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il 41enne trasferito in codice verde

I contorni di questo triste episodio, infatti, sono ancora poco chiari. Il tutto è avvenuto poco prima di mezzanotte. L'agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente, una volta arrivati e constate le sue condizioni, lo hanno trasferito in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

I rilievi affidati ai carabinieri di Milano

L'uomo – di cui non si conoscono le generalità – infatti non è in pericolo di vita e ha riportato una coltellata all'altezza della scapola sinistra. I carabinieri del comando provinciale di Milano stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto. In particolare modo, chi ne sia il responsabile. Fondamentale sarà quindi la testimonianza della stessa persona ferita.

Un episodio simile domenica scorsa

Solo alcuni giorni prima, domenica 26 giugno, sempre in Stazione centrale un altro uomo – un 29enne – è rimasto accoltellato con un coccio di bottiglia. Anche nel suo caso, le condizioni erano piuttosto stabili: dopo essere stato curato, era stato dimesso. Nemmeno in questo caso, è chiaro cosa sia potuto accadere se si sia trattato di una lite o altro.