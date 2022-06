Rissa fuori dalla stazione centrale di Milano: 29enne accoltellato con un coccio di bottiglia Un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito al culmine di una rissa esplosa davanti alla stazione centrale di Milano: il 29enne è stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Non è in pericolo di vita l'uomo di 29 anni che nella notte tra ieri, sabato 25 giugno, e oggi, domenica 26 giugno, è rimasto coinvolto in una rissa esplosa in piazza Duca d'Aosta a Milano. Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato l'evento: sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine.

Il ragazzo trasferito all'ospedale Niguarda di Milano

Intorno all'1.30 è arrivata un segnalazione all'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha così inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 in codice rosso: sono infatti arrivate un'ambulanza e un'automedica.

Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Per il momento non vi sono precisazioni relative allo status del 29enne: se fosse ubriaco o sotto effetto di altre sostanze al momento dello scontro.

Leggi anche Dopo le risse a Peschiera del Garda, aumentano i controlli fuori dalla stazione

Indagano i carabinieri di Milano

Avrebbe infatti riportato delle lacerazioni e contusioni al volto e alla spalla, ma non sarebbe in pericolo di vita. Restano sconosciute le sue generalità e, a parte lui, non ci sarebbe alcuna persona ospedalizzata. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano: in base ai rilievi svolti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, sembrerebbe che l'uomo sia stato ferito al culmine di una lite nata per futili motivi.

Non è chiaro con quante persone il 29enne si sia azzuffato. Restano comunque aperte le indagini che cercheranno di far luce su quella che poteva divenire una tragedia. Al momento nessuno risulta indagato.