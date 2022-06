Milano, 25enne accoltellato nella notte in stazione Centrale: è gravissimo Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato questa mattina in stazione Centrale a Milano. Le sue condizioni sono gravissime.

Immagine di repertorio

Ancora sangue per le strade di Milano. Nella mattinata di oggi, venerdì 3 giugno, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato mentre si trovava in piazza 4 novembre, a due passi dalla stazione Centrale. Soccorso alle prime luci dell'alba, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Milano in condizioni molto gravi. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura di Milano.

Ragazzo accoltellato di fianco a stazione Centrale, è gravissimo

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, la chiamata di soccorso è arrivata verso le 5.30. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari a bordo di un'ambulanza e un'automedica arrivate in sirena. Il giovane, un cittadino di origini algerine, è stato trovato sul marciapiede con una profonda ferita all'addome. Rispondeva a stento alle domande dei paramedici ed era in stato di semi coscienza. Medicato sul posto, è stato trasferito immediatamente al Policlinico dove è stato preso in cura dai medici della struttura che hanno confermato la prima diagnosi confermando la gravità della ferita e il pericolo di vita.

Con i paramedici, in piazza 4 novembre sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile della polizia di Milano guidata da Marco Calì che hanno effettuato tutti i rilievi del caso avviando le indagini per ricostruire l'accaduto. Fondamentali risulteranno eventuali testimonianze dei presenti e della stessa vittima una volta che si riprenderà dall'accaduto. Da una primissima ricostruzione, comunque, pare che il 25enne – un senza fissa dimora a cui gli è stata trovata addosso una tessera dell'Opera San Francesco – sia stato protagonista di una lite con altre persone sul tram. Scesi, una di queste avrebbe estratto il coltello colpendolo violentemente prima di dileguarsi.