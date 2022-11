Tamponamento a catena tra cinque auto: 10 feriti, tra loro due bambini di uno e due anni Oggi pomeriggio si è verificato un tamponamento a catena in provincia di Lodi: in totale sono rimaste ferite cinque persone, tra cui due bambini di uno e due anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 novembre 2022 a Pieve Fissiraga, territorio in provincia di Lodi. In totale sarebbero rimaste ferite dieci persone, tra le quali due bambini di uno e due anni. Il tamponamento a catena è avvenuto lungo la strada provinciale 235 che collega Sant'Angelo Lodigiano al casello autostradale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30: le auto coinvolte viaggiavano tutte verso Lodi. Fortunatamente nessuna delle persone ferite, delle quali non si conoscono le generalità, è in pericolo di vita o in gravi condizioni.

I due bambini trasferiti in ospedale

Oltre ai medici e ai paramedici del 118, inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia), sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, che è ancora poco chiara, e accertare eventuali responsabilità.

Areu ha inviato quattro ambulanze: dopo aver fornito tutte le cure sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire all'ospedale più vicino e in codice giallo sia i due bambini che tre uomini di 41, 45 e 57 anni e due donne di 43 e ventuno anni.

I vigili del fuoco hanno permesso tutte le operazioni di sicurezza e in particolare modo hanno chiuso il tratto stradale per consentirle. Non solo. Hanno anche utilizzato una autogru per liberare alcune persone che purtroppo erano rimaste bloccate in auto. Ovviamente per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza, si sono registrati alcuni disagi per il traffico con code lunghe per diversi chilometri.