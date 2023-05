Travolto in bici da un pirata della strada, Angelo Camnaghi muore dopo 9 anni di coma Il 27 luglio del 2014 Angelo Camnaghi è stato travolto da un pirata della strada mentre girava in bicicletta. Dopo 9 anni di coma, è deceduto.

A cura di Enrico Spaccini

Angelo Camnaghi (foto da Facebook)

Angelo Camnaghi è morto lo scorso martedì, 9 maggio, a 59 anni. Gli ultimi nove li ha trascorsi in diversi ospedali lombardi. Il 27 luglio del 2014 è stato travolto da un'auto mentre girava in bicicletta a Rovello Porro, a poca distanza dalla sua abitazione in provincia di Como. Da quel giorno, non si è più svegliato. In quella strada, la provinciale 31 al confine con Saronno, è stata posta una ghost bike in ricordo di Camnaghi e delle altre due vittime che si sono susseguite negli anni sullo stesso tratto.

L'incidente lungo la provinciale 31

Era una domenica mattina come tante altre, quando Camnaghi è uscito di casa con la sua bicicletta. Viveva a Rovello, ma era originario di Saronno. Poco dopo, un'auto arriva a tutta velocità e lo travolge senza mai fermarsi per prestare soccorso. Il personale della Croce Azzurra di Rovellasca lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, ma era già caduto nel coma dal quale non si è più risvegliato.

Il conducente di quell'auto è stato poi rintracciato da carabinieri. Si trattava di un 20enne di Cogliate, reduce da un rave party nella zona del Lodigiano. Negli ultimi nove anni, Camnaghi è stato trasferito in più ospedali diversi fino al Valduce di Como dove martedì 9 maggio è deceduto.

Nello stesso tratto di strada, lo scorso gennaio ha perso la vita la 62enne Paola Greselin, mentre stava andando al lavoro al Comune di Rovello. Nel 2020, invece, a perdere la vita fu il 15enne Simone Vavassori di Misinto.

Il gruppo sportivo Forza Angelo

Il 59enne lavorava come programmatore informatico, ma la sua più grande passione era il ciclismo. "Per molti di noi Angelo era come un fratello maggiore, era impossibile non volergli bene", hanno ricordato i colleghi nel giorno del funerale.

Insieme a Katia, moglie di Camnaghi, hanno costituito il gruppo sportivo Forza Angelo. "Abbiamo sempre cercato di far sentire tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia", affermano gli amici del 59enne che assicurano che le attività sportive nel nome di Camnaghi proseguiranno.