Travolto e ucciso un ciclista di 40 anni in Valtellina: indagini in corso

Un ciclista di 40 anni è stato travolto e ucciso da un’auto sulla provinciale numero 28 a Valdisotto, in Alta Valtellina. Sul posto i soccorritori e i carabinieri per i rilievi.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso della mattinata di oggi, mertedì 12 agosto, si è verificato un grave incidente sulla provinciale numero 28 a Valdisotto, in Alta Valtellina. Nel sinistro ha perso la vita un ciclista di 40 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 11:14 a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Tirano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il sinistro si sarebbe verificato lungo la provinciale numero 28 a Valdisotto, in Alta Valtellina, dove un ciclista – un 40enne appassionato di due ruote – è stato investito e ucciso da un'auto. Il conducente della vettura si è subito fermato per lanciare l'allarme ai soccorritori. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimare il ciclista, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale l'impatto è stato fatale.

Al momento, la dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della caserma di Bormio che stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso.

