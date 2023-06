Travolto e ucciso da un’auto nel 2019, il processo per la morte di Gaetano Banfi viene rinviato un’altra volta Gaetano Banfi è stato travolto e ucciso da un’auto nell’ottobre del 2019. Dopo tre cambi di giudice, il processo a carico di un unico imputato è ancora fermo al primo grado di giudizio. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo dicembre.

A cura di Enrico Spaccini

Gaetano Banfi (foto da Facebook)

Era il 20 ottobre del 2019 quando il 22enne di Rebbio (in provincia di Como) Gaetano Banfi venne travolto e ucciso da un'auto. Oggi, a quasi quattro anni di distanza, deve ancora concludersi il processo al primo grado di giudizio a carico di un unico imputato, un 30enne di Cassina Rizzardi accusato di essere alla guida di quella vettura. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato il triplo cambio di giudice che ha portato all'ennesimo rinvio dell'udienza ora fissata al prossimo dicembre.

L'incidente mortale al sottopassaggio di via Clemente XIII

Banfi aveva trascorso la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2019 in compagnia di alcune amiche. Stava tornando a casa quando si è reso conto di essersi dimenticato le chiavi. Per questo motivo, invece di rientrare subito e disturbare la madre che stava ancora dormendo, ha preferito restare in giro ancora per un po' allungando il tragitto.

Arrivato all'altezza del sottopassaggio di via Clemente XIII, però, un'auto lo investe e lo uccide. Le indagini condotte dalla squadra Mobile hanno portato all'individuazione di un sospettato, un 30enne di Cassina Rizzardi che la Procura ha accusato di essere alla guida di quella vettura che ha travolto il 22enne.

I rinvii del processo

L'imputato si è sempre dichiarato innocente, ma a giugno 2021 si è aperto il procedimento a suo carico con diversi testimoni ascoltati in aula. Dopo quel giorno, il processo non è avanzato di un passo.

Come ricostruito da La Provincia di Como, un primo cambio di giudice ha portato il rinvio dell'udienza da dicembre a giugno 2022. Un secondo cambio ha rinviato tutto a giugno di quest'anno ma, questa settimana, un terzo cambio di giudice avrebbe costretto un altro rinvio a giugno del 2024.

Un magistrato, però, ha deciso di assumersi il fascicolo personalmente e di inserirlo nel proprio calendario delle udienze. In questo modo, ha permesso di accorciare il terzo rinvio a solo sei mesi. Così, il prossimo dicembre quando saranno passati più di quattro anni dalla morte di Banfi si terrà la seconda udienza con il processo ancora al primo grado di giudizio.